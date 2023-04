Inter da sogno contro il Benfica | Barella e Lukaku firmano il 2-0 | la semifinale di Champions a un passo

(Di martedì 11 aprile 2023) L’si risveglia a Lisbona ma sogna ad occhi aperti ladi. A inizio stagione era un miraggio e visto l’andamento in campionato delle ultime settimane sembrava quasi un miracolo alla vigilia. Invece la squadra di Simone Inzaghi si presenterà il 19 aprile al Meazza forte del 2-0 rifilato alal Da Luz grazie ai gol di, che raddoppia su un rigore concesso per fallo di mano dell’ex Joao Mario. Ma al di là del risultato a impressionare è stata la prova solida dei nerazzurri, padroni del match per lunghi tratti e mai schiacciati dai portoghesi. A breve l’articolo completo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Reduce da sei partite consecutive senza vittoria, l'Inter si aggrappa al sogno europeo per dare un senso alla stagione che si è rivelata sin qui deludente, soprattutto in Serie A.

Benfica-Inter secondo Rui Costa 'Sono molto orgoglioso del modo in cui siamo arrivati fin qui, è il secondo anno consecutivo che il Benfica è tra le prime otto in Europa e il sogno è quello di poter ...'