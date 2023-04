Inter da sogno contro il Benfica | Barella di testa e Lukaku su rigore firmano il 2-0 e la semifinale di Champions è a un passo

(Di martedì 11 aprile 2023) La notte magica. La partita perfetta. La stagione dell’è un’acrobazia sul filo di paradiso e inferno, apoteosi e fallimento, e ancora non si è capito dove penderà la bilancia alla fine. Ma al Da Luz di Lisbona, Simone Inzaghi, allenatore con la valigia in mano e un piede e mezzo indiLeague, mette un pesetto dalla parte giusta, che pesa un quintale. Come il gol diche indirizza la sfida, giocata sempre aalta dalla migliordell’anno e non solo. Come iltrasformato allo scadere da, che sarà pure un disastro davanti alla porta, ma quando c’è da prendere il pallone decisivo non si tira mai indietro. Oppure la manona di Onana all’ultimo secondo, quando l’per un attimo è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fcin1908it : CF – Inter, sogno semifinale di Champions League: quanti milioni vale il traguardo - infoitsport : Inter da sogno contro il Benfica: Barella e Lukaku firmano il 2 - Felicia42227252 : RT @SoloEsclusivInt: UN INTER MERAVIGLIOSA. MAESTOSA. PERFETTA! BENFICA DOMINATO! LA PRIMA MISSIONE È COMPLETA. IL SOGNO CONTINUA! QUEST… - ferraiolia : RT @SoloEsclusivInt: UN INTER MERAVIGLIOSA. MAESTOSA. PERFETTA! BENFICA DOMINATO! LA PRIMA MISSIONE È COMPLETA. IL SOGNO CONTINUA! QUEST… - Boiachimoll : RT @SoloEsclusivInt: UN INTER MERAVIGLIOSA. MAESTOSA. PERFETTA! BENFICA DOMINATO! LA PRIMA MISSIONE È COMPLETA. IL SOGNO CONTINUA! QUEST… -

Del resto che l'sia in versione europea lo si capisce subito. I ragazzi di Inzaghi approcciano bene la gara, con gli occhi giusti, maglie strette, fraseggi di qualità. Il Benfica prova a ...Reduce da sei partite consecutive senza vittoria, l'si aggrappa aleuropeo per dare un senso alla stagione che si è rivelata sin qui deludente, soprattutto in Serie A. Allo stadio 'Da Luz'...L 'si era classificata seconda nel Gruppo C, alle spalle del Bayern Monaco, vincitore a ... il pareggio al Nou Camp e il successo contro il Viktoria Plzen hanno trasformato ilin una ...

Inter da sogno contro il Benfica: Barella di testa e Lukaku su rigore firmano il 2-0 e la semifinale di… Il Fatto Quotidiano

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Benfica-Inter secondo Rui Costa 'Sono molto orgoglioso del modo in cui siamo arrivati fin qui, è il secondo anno consecutivo che il Benfica è tra le prime otto in Europa e il sogno è quello di poter ...