Inter | col Benfica serve una notte da Campioni Domani il derby italiano Milan - Napoli

(Di martedì 11 aprile 2023) L'torna in Europa per continuare a sognare in Champions League e allontanare le delusioni del campionato . L'obiettivo contro ilè mettere la prima pietra per tornare ad assaporare il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fcin1908it : Inzaghi: “Benfica forte ma Inter sa cosa fare. Calhanoglu torna col Monza. Skriniar invece…” - fcin1908it : UFFICIALE / Inter, tutto esaurito al Meazza per il ritorno col Benfica - marifcinter : Inter, intesa col Tigre su valutazione #Retegui: 18 mln, con possibilità di inserire #Colidio. Patto con la famigli… - ALIENOOOOOOOO : RT @AleCat_91: Se sono io CAPO dell'INTER affido la squadra ad Arrivabene e Simeone vendo anche due top player li sostituisco con criminali… - enrico8927 : @wazzaCN 21, quel maledetto Inter schalke 2-5 ?????? Mi ero illuso col gol da centrocampo di deki ?? -

E poi la Champions è un'altra storia, non c'entra nientecampionato. Per questo Schmidt, l'allenatore del Benfica, ha detto che non si fida degli ultimi risultati dell', e fa bene. Non si ...Una buonache però non si è vista nelle ultime sfide di campionato, anche se Inzaghi guarda oltre al risultato. "Le ultime tre gare sono state buone, chiaramente non premiate dal risultato. ...Tifosissimo dell ', Ignazio La Russa ha preso una decisione a sorpresa per stare al fianco dei suoi beniamini ... seconda carica dello Stato, è volato a Lisbona in vista della partitissima...

Futre: "Inter, col Porto ti è andata bene ma la fortuna non sempre è amica" La Gazzetta dello Sport

Da ben 6 partite i neroazzurri non vincono e osservando i risultati dell’Inter sono due cose a saltare all’occhio: le reti fatte e quelle subite. Tolta la partite col Lecce e quella col Porto, l’Inter ...L’Inter, invece, arriva dopo l’ennesimo risultato negativo ... Per i bookmakers entrambe le sfide di questa sera finiranno col risultato 1, quindi Manchester City e Benfica vittoriosi. Il City di ...