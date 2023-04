Inter-Benfica, San Siro sold out per la sfida di Champions (Di martedì 11 aprile 2023) Nel giorno dell’andata dei quarti di finale di Champions League in casa del Benfica, l’Inter comunica che i biglietti per la sfida di ritorno, prevista mercoledì 19 aprile, siano andati tutti esauriti. Il club nerazzurro ha spiegato come due terzi dei tagliandi disponibili siano stati acquistati dagli abbonati che hanno avuto i tagliandi a un L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 11 aprile 2023) Nel giorno dell’andata dei quarti di finale diLeague in casa del, l’comunica che i biglietti per ladi ritorno, prevista mercoledì 19 aprile, siano andati tutti esauriti. Il club nerazzurro ha spiegato come due terzi dei tagliandi disponibili siano stati acquistati dagli abbonati che hanno avuto i tagliandi a un L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

