Inter-Benfica, quando si gioca il ritorno di Champions League? Data, programma, orari, tv e streaming (Di martedì 11 aprile 2023) Mancano sempre meno ore e poi si scenderà di nuovo in campo con la Champions League 2022/23. Le squadre rimaste in gioco sono oramai solamente otto e il cerchio si restringerà sempre di più, sino ad arrivare alla finale. Da questa sera si disputeranno i quarti di finale della massima competizione europea per club e, nella giornata odierna, saranno impegnate quattro squadre. Oltre a Manchester City-Bayern Monaco, grande partita che si prospetta ricca di emozioni, ci sarà anche un’italiana impegnata nella lotta per superare il turno: si tratta dell’Inter di Inzaghi, che se la vedrà con il Benfica. All’Estadio da Luz sarà davvero tosta. A partire dalle 21.00 si inizierà con la gara d’anData del doppio confronto previsto per i quarti. In Portogallo Lukaku e compagni se la vedranno con una compagine ... Leggi su oasport (Di martedì 11 aprile 2023) Mancano sempre meno ore e poi si scenderà di nuovo in campo con la2022/23. Le squadre rimaste in gioco sono oramai solamente otto e il cerchio si restringerà sempre di più, sino ad arrivare alla finale. Da questa sera si disputeranno i quarti di finale della massima competizione europea per club e, nella giornata odierna, saranno impegnate quattro squadre. Oltre a Manchester City-Bayern Monaco, grande partita che si prospetta ricca di emozioni, ci sarà anche un’italiana impegnata nella lotta per superare il turno: si tratta dell’di Inzaghi, che se la vedrà con il. All’Estadio da Luz sarà davvero tosta. A partire dalle 21.00 si inizierà con la gara d’andel doppio confronto previsto per i quarti. In Portogallo Lukaku e compagni se la vedranno con una compagine ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #ChampionsLeague, le percentuali di passaggio del turno secondo @FiveThirtyEight: Benfica 56% Inter 44% - sportface2016 : #BenficaInter, arbitrerà Michael #Oliver: il direttore di gara che per #Buffon aveva un 'bidone di immondizia al po… - sportface2016 : #BenficaInter, cresce l'emergenza per i portoghesi: #Grimaldo a rischio forfait (e anche il suo sostituto, #Ristic,… - ilveggente_it : ?? I #pronostici di martedì 11 aprile, iniziano i quarti di finale di Champions League ci sono Benfica-Inter e Manc… - acsofferenza : il mio vicino di casa interista sta già piangendo per stasera io non ce la faccio più con questi ratti di merda gli… -