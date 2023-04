Inter | andamento dei prestiti | Mulattieri gioia a metà | Esposito in crisi?

(Di martedì 11 aprile 2023) Molti giocatori di proprietà dell’sono protagonisti dinei principali campionati europei. In Serie A Stefano Sensi piazza un assist. In B invece arriva un altro gol per Samuele, che però gioisce solo in parte. Momento difficile per. RIEPILOGO– L’continua ad osservare con attenzione le prestazioni di Samuele. L’attaccante del Frosinone sigla il definitivo 2-0 sull’Ascoli, salendo a 12 gol in stagione. Deve però uscire prima del tempo, a causa di un infortunio muscolare. Spostandoci invece in Serie A, Stefano Sensi serve l’assist per il primo gol in carriera di Nicolò Rovella, nel 2-2 tra Udinese e Monza. Buona prestazione invece di Lorenzo Pirola, che contribuisce a impedire all’di ...

Steven Zhang seguirà la formazione nerazzurra alla volta di Lisbona. Il presidente dell’Inter, come riporta la Gazzetta, ha deciso di stare vicino alla squadra in un momento difficile e fondamentale d ...Ederson, portiere del Manchester City, non sembra particolarmente interessato alla presenza dell’Inter in Champions League. L’Inter e i portoghesi sono nell’altra parte di tabellone rispetto alla sua ...