Intec Service SG Volley | via ai play off | sabato gara 1 contro Pol Matese

(Di martedì 11 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiCi siamo, è arrivato il momento più atteso dell’anno per laSGe per tutti gli appassionati difemminile: è scoccata l’ora deioff. Il momento in cui il lavoro e le speranze di un’intera stagione dovranno dare delle risposte definitive. La griglia definitiva delle gareoff è stata composta in base alla classifica finale della Regular Season dei due gironi e seppur le diavole rosse sangiorgesi sono arrivate prime nel proprio, vincendo tutte le gare, avranno lo svantaggio del fattore campo nel turno inizialeoff che vedrà le prime classificate scontrarsi per l’assegnazione di una delle due promozioni in B2. Le atlete casertane, infatti, hanno dalla loro il miglior piazzamento in termini di classifica ...

Il Volley Napoli ha chiuso il campionato al secondo posto in classifica, alle spalle dell'SG Volley prima a quota 53 punti in classifica. Un percorso di ben diciotto partite che ha portato la squadra partenopea ad accedere alla fase di playoff e a sognare di conquistare la promozione. Secondo posto ufficiale in campionato per il Consorzio Volley Napoli, che attende di giocare l'ultima partita contro SG Volley per poi concentrarsi sui playoff. L'obiettivo è sempre uno: salire in Serie B2 ed accedere quindi al campionato nazionale.

Non conoscono ostacoli le diavole rosse sangiorgesi che, al Palasport di San Giorgio del Sannio, si sbarazzano della seconda forza del campionato in soli tre set.