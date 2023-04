Insegnare a fare la pizza ai detenuti: Ciro Di Maio e una speranza per il futuro (Di martedì 11 aprile 2023) Una pizza per il futuro: potrebbe essere definita così l’iniziativa di Ciro Di Maio, pizzaiolo classe 1990 di Frattamaggiore (NA) che dal 2015 si è trasferito a Brescia, aprendo poco dopo la sua pizzeria San Ciro (dedicata al nome di entrambi i nonni). Nonostante le difficoltà prima e la stabilità poi, Ciro Di Maio non ha mai dimenticato cosa vuol dire essere fra gli ultimi, essere al confine della società: oggi si considera un privilegiato e, dopo aver superato le difficoltà connesse alla pandemia e ai successivi rincari delle materie prime, ha deciso di donare a chi è meno fortunato la possibilità di trovarsi un lavoro. La pizza come forma di rinascita. Il lavoro come via di fuga dalla criminalità. Dal 28 febbraio, infatti, ... Leggi su fmag (Di martedì 11 aprile 2023) Unaper il: potrebbe essere definita così l’iniziativa diDiiolo classe 1990 di Frattamaggiore (NA) che dal 2015 si è trasferito a Brescia, aprendo poco dopo la sua pizzeria San(dedicata al nome di entrambi i nonni). Nonostante le difficoltà prima e la stabilità poi,Dinon ha mai dimenticato cosa vuol dire essere fra gli ultimi, essere al confine della società: oggi si considera un privilegiato e, dopo aver superato le difficoltà connesse alla pandemia e ai successivi rincari delle materie prime, ha deciso di donare a chi è meno fortunato la possibilità di trovarsi un lavoro. Lacome forma di rinascita. Il lavoro come via di fuga dalla criminalità. Dal 28 febbraio, infatti, ...

