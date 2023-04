Innovation Run | la seconda edizione della corsa verso il futuro

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TerrinoniL : Innovation Run a Bergamo: domenica 16 aprile al via la 2ª edizione -

Innovation Run a Bergamo: domenica 16 aprile al via la 2ª edizione La Gazzetta dello Sport

Organizzata dalla Map Comunicazione con il supporto dell'Atletica Stezzano, la Innovation Running si svolgerà nel centro direzionale del "kilometro rosso".Tutto è pronto per la seconda edizione della Innovation Run, la gara competitiva di 10 km che si terrà domenica 16 Aprile, all’interno del Kilometro Rosso, il Polo privato dell’innovazione leader in ...