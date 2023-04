Infortunio Simeone: ecco l’esito degli esami ed i tempi di recupero (Di martedì 11 aprile 2023) Il Napoli comunica l’esito degli esami per l’Infortunio di Simeone: Sky Sport parla dei tempi di recupero Giovanni Simeone ha svolto gli esami medici per valutare l’entità dell’Infortunio. Secondo quanto comunicato dal Napoli nel report giornaliero, il Cholito ha riportato una distrazione di primo grado del bicipite femorale destro. Una notizia per nulla positiva per Luciano Spalletti che crede ciecamente nelle qualità dell’attaccante argentino, nelle sue gerarchie infatti è il primo sostituto di Osimhen che sarà assente anch’egli a Milano. Simeone si è fatto male a Lecce, dopo alcuni minuti dall’ingresso, ha provato a rientrare ma poi è stato costretto ad uscire per il dolore. Sky Sport indica i ... Leggi su napolipiu (Di martedì 11 aprile 2023) Il Napoli comunicaper l’di: Sky Sport parla deidiGiovanniha svolto glimedici per valutare l’entità dell’. Secondo quanto comunicato dal Napoli nel report giornaliero, il Cholito ha riportato una distrazione di primo grado del bicipite femorale destro. Una notizia per nulla positiva per Luciano Spalletti che crede ciecamente nelle qualità dell’attaccante argentino, nelle sue gerarchie infatti è il primo sostituto di Osimhen che sarà assente anch’egli a Milano.si è fatto male a Lecce, dopo alcuni minuti dall’ingresso, ha provato a rientrare ma poi è stato costretto ad uscire per il dolore. Sky Sport indica i ...

