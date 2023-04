Infortunio Simeone, arriva il comunicato del Napoli: l’esito degli esami (Di martedì 11 aprile 2023) AGGIORNAMENTO 13:50 – Il Napoli ha appena rilasciato il comunicato sulle condizioni di Giovanni Simeone, attaccante argentino uscito nel finale di gara contro il Lecce per Infortunio. Stando a quanto riferito dalla società azzurra, per Simeone si tratta di una distrazione di primo grado del bicipite femorale destro, questo infatti il risultato degli esami strumentali. La stagione calcistica è entrata nel suo rush finale, con campionati e coppe che possono assegnare i primi verdetti a breve. Il Napoli è pienamente in corsa su due fronti, con il campionato ormai in tasca e la Champions League invece tutta da giocare. I prossimi impegni, però, potrebbero vedere gli azzurri con qualche defezione di formazione, in particolare in attacco. Osimhen e ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 11 aprile 2023) AGGIORNAMENTO 13:50 – Ilha appena rilasciato ilsulle condizioni di Giovanni, attaccante argentino uscito nel finale di gara contro il Lecce per. Stando a quanto riferito dalla società azzurra, persi tratta di una distrazione di primo grado del bicipite femorale destro, questo infatti il risultatostrumentali. La stagione calcistica è entrata nel suo rush finale, con campionati e coppe che possono assegnare i primi verdetti a breve. Ilè pienamente in corsa su due fronti, con il campionato ormai in tasca e la Champions League invece tutta da giocare. I prossimi impegni, però, potrebbero vedere gli azzurri con qualche defezione di formazione, in particolare in attacco. Osimhen e ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolimagazine : CDS - Infortunio Simeone, stop di un mese per il Cholito, tornerà dopo la gara con la Fiorentina - sportface2016 : +++#LecceNapoli, infortunio muscolare per Giovanni #Simeone che esce pochi minuti dopo il suo ingresso in campo:… - RwondoNaples : @Lelle_1509 @SpudFNVPN Io mi baso anche sull'infortunio di Simeone che starà fermo 15/20 giorni, e dato che l'infor… - GioFrezzetti : RT @cn1926it: UFFICIALE – Infortunio #Simeone, l’esito degli esami strumentali: i tempi di recupero - Tutto_CalcioNew : ???? Infortunio #Simeone: l'esito degli esami #Napoli #tuttocalcionews #calcio -