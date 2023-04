Incoronazione di re Carlo III: tutto quello che c’è da sapere sull’atteso evento royal (Di martedì 11 aprile 2023) A meno di un mese dall’evento, che si terrà il 6 maggio prossimo, Buckingham Palace ha reso noti alcuni dettagli della cerimonia tanto attesa rimasti finora in sospeso. Dall’orario all’itinerario del re e della regina, dalle corone alle carrozze fino alla trovata di una emoji ad hoc per l’Incoronazione di Re Carlo. Incoronazione di re Carlo III: tutti i dettagli su come si svolgerà lo storico evento Cresce l’attesa per l’Incoronazione di re Carlo III che avrà luogo nell’Abbazia di Westminster il prossimo 6 maggio, a quasi esattamente 70 anni dall’Incoronazione di sua madre. Insieme a lui, sarà incoronata anche Camilla, la regina consorte. A meno di un mese dall’Incoronazione, Buckingham Palace ha reso noti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 11 aprile 2023) A meno di un mese dall’, che si terrà il 6 maggio prossimo, Buckingham Palace ha reso noti alcuni dettagli della cerimonia tanto attesa rimasti finora in sospeso. Dall’orario all’itinerario del re e della regina, dalle corone alle carrozze fino alla trovata di una emoji ad hoc per l’di Redi reIII: tutti i dettagli su come si svolgerà lo storicoCresce l’attesa per l’di reIII che avrà luogo nell’Abbazia di Westminster il prossimo 6 maggio, a quasi esattamente 70 anni dall’di sua madre. Insieme a lui, sarà incoronata anche Camilla, la regina consorte. A meno di un mese dall’, Buckingham Palace ha reso noti ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Harry e Meghan verso il ‘no’ all’incoronazione di Re Carlo III - infoitcultura : Incoronazione, Re Carlo non paga per Meghan Markle - FChiusaroli : RT @emmabaccaglio: #emojiitaliano #scritturebrevi @FChiusaroli ?@RoyalFamily? ?????? Anche un #emoji ad hoc per l'incoronazione di re Carlo… - dievve : Incoronazione Carlo, nuovi dettagli sulla cerimonia: il percorso, la carrozza, gli invitati - emmabaccaglio : #emojiitaliano #scritturebrevi @FChiusaroli ?@RoyalFamily? ?????? Anche un #emoji ad hoc per l'incoronazione di re C… -