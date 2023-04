Incocciati: “L’assenza di Osimhen non può essere un alibi” (Di martedì 11 aprile 2023) Beppe Incocciati parla di Milan-Napoli, sfida di Champions League che si giocherà senza la presenza di Victor Osimhem. L’attaccante nigeriano è infortunato e non è presente nella lista dei convocati di Milan-Napoli. Spalletti in conferenza stampa non ha fatto drammi. Ecco invece il pensiero di Beppe Incocciati che parla a Radio Crc: “Spalletti farà giocare la squadra come ha sempre fatto. L’assenza di Osimhen si farà sentire, inutile negarlo. Sono certo però che chi giocherà al posto del nigeriano darà il massimo perché motivatissimo. Nel primo scudetto al Napoli mancava Maradona nelle prime 5 partite e le vinse tutte. L’economia di una squadra non si può ridurre ad un uomo“. Poi ha aggiunto: “Il Napoli ha a disposizione una rosa di alta qualità, lo abbiamo visto e continuiamo a vederlo con i risultati. Per frenare ... Leggi su napolipiu (Di martedì 11 aprile 2023) Beppeparla di Milan-Napoli, sfida di Champions League che si giocherà senza la presenza di Victor Osimhem. L’attaccante nigeriano è infortunato e non è presente nella lista dei convocati di Milan-Napoli. Spalletti in conferenza stampa non ha fatto drammi. Ecco invece il pensiero di Beppeche parla a Radio Crc: “Spalletti farà giocare la squadra come ha sempre fatto.disi farà sentire, inutile negarlo. Sono certo però che chi giocherà al posto del nigeriano darà il massimo perché motivatissimo. Nel primo scudetto al Napoli mancava Maradona nelle prime 5 partite e le vinse tutte. L’economia di una squadra non si può ridurre ad un uomo“. Poi ha aggiunto: “Il Napoli ha a disposizione una rosa di alta qualità, lo abbiamo visto e continuiamo a vederlo con i risultati. Per frenare ...

