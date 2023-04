Incidente sull’Autostrada A30 | maxi-tamponamento e feriti

Leggi su teleclubitalia

(Di martedì 11 aprile 2023)A30 Caserta-Salerno. Almeno tre veicoli sono rimasti coinvolti in unche ha mandato in tilt la circolazione in direzione Caserta. Il sinistro è avvenuto all’altezza di Baronissi, in provincia di Salerno. Intervenuti sul posto gli agenti della Polizia stradale, che hanno disposto il restringimento della circolazione L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.