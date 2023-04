Incentivi fiscali in edilizia, audizione dei rappresentanti di Enea (Di martedì 11 aprile 2023) ROMA – Mercoledì 12 aprile la Commissione Bilancio della Camera svolgerà, in videoconferenza, l’audizione di rappresentanti di Enea nell’ambito dell’indagine conoscitiva sugli effetti macroeconomici e di finanza pubblica derivanti dagli Incentivi fiscali in materia edilizia. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv, a partire dalle ore 14, presso la Sala del Mappamondo di Montecitorio. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 11 aprile 2023) ROMA – Mercoledì 12 aprile la Commissione Bilancio della Camera svolgerà, in videoconferenza, l’didinell’ambito dell’indagine conoscitiva sugli effetti macroeconomici e di finanza pubblica derivanti dagliin materia. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv, a partire dalle ore 14, presso la Sala del Mappamondo di Montecitorio. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AltamiraHRM : Vuoi saperne di più sul welfare aziendale? Ecco una piccola guida che ne illustra i vantaggi, gli incentivi fiscali… - Agenparl : Incentivi fiscali in edilizia, audizione Enea - Mercoledì alle 14 diretta webtv - - nonnino37 : RT @Altroconsumo: ??Vuoi conoscere tutte le novità del 2023 sugli incentivi e le agevolazioni fiscali per ristrutturare la tua casa? La nu… - SILVIALUCISANO : RT @Altroconsumo: ??Vuoi conoscere tutte le novità del 2023 sugli incentivi e le agevolazioni fiscali per ristrutturare la tua casa? La nu… - Bombadasei : @Gitro77 @CitroGuarino Alla fine le priorità secondo me sono incentivi fiscali per fsre figli solo agli italiani e… -