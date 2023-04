Incendio boschivo devastante, in azione elicotteri e Canadair (Di martedì 11 aprile 2023) Alessandro Nunziati In pochi giorni è scoppiato il secondo Incendio boschivo in Valle Seriana. Nella serata di lunedì 10, un Incendio è… L'articolo proviene da Quilink. Leggi su quilink (Di martedì 11 aprile 2023) Alessandro Nunziati In pochi giorni è scoppiato il secondoin Valle Seriana. Nella serata di lunedì 10, unè… L'articolo proviene da Quilink.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : Un enorme incendio boschivo è divampato la scorsa notte alle porte di Milano, nel Parco delle Groane, è stato domat… - vigilidelfuoco : Squadre #vigilidelfuoco di Monza Brianza, Milano e Varese sono state impegnate da ieri sera fino a stamattina per u… - StudioConti : Incendio boschivo sopra il lago Maggiore, in fumo 25 ettari - horottoilvetro : RT @quotidianopiem: Incendio boschivo sopra il lago Maggiore, bruciati 25 ettari - VaLsaSsInaNews1 : » DA DOMENICA A COLICO INCENDIO BOSCHIVO IN CORSO A MONTECCHIO SUD - -