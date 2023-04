Inaugurato laboratorio di hotellerie (Di martedì 11 aprile 2023) Un vero “hotel simulato”, nella sede di viale Murillo 17, completo di reception, camera e spazio eventi: servirà per formare i futuri manager di hotel ed eventi culturali. ITS Academy Innovaprofessioni: Inaugurato a Milano il laboratorio didattico di hotellerie ITS Academy Innovaprofessioni, fondazione ITS che offre iniziative formative di alto livello fortemente improntate ai bisogni delle imprese del settore turistico e culturale, ha Inaugurato oggi nella sede di viale Murillo 17 a Milano il nuovo laboratorio didattico di hotellerie, realizzato anche grazie al contributo di Regione Lombardia. All’inaugurazione hanno partecipato Simonpaolo Buongiardino, presidente di ITS Academy Innovaprofessioni; Simona Tironi, assessore a Istruzione Formazione e Lavoro di Regione Lombardia; Fabio ... Leggi su lombardiaeconomy (Di martedì 11 aprile 2023) Un vero “hotel simulato”, nella sede di viale Murillo 17, completo di reception, camera e spazio eventi: servirà per formare i futuri manager di hotel ed eventi culturali. ITS Academy Innovaprofessioni:a Milano ildidattico diITS Academy Innovaprofessioni, fondazione ITS che offre iniziative formative di alto livello fortemente improntate ai bisogni delle imprese del settore turistico e culturale, haoggi nella sede di viale Murillo 17 a Milano il nuovodidattico di, realizzato anche grazie al contributo di Regione Lombardia. All’inaugurazione hanno partecipato Simonpaolo Buongiardino, presidente di ITS Academy Innovaprofessioni; Simona Tironi, assessore a Istruzione Formazione e Lavoro di Regione Lombardia; Fabio ...

