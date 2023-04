In Ucraina iniziano a scarseggiare soldati e aumentano i renitenti alla leva (Di martedì 11 aprile 2023) Dopo più di una anno di guerra in Ucraina e tanti, troppi morti (oltre centomila secondo il ben informato ministero della Difesa britannico) cresce il numero dei giovani ucraini che cerca di evitare l’arruolamento, imboscandosi o tentando di espatriare. Non si tratta, certo, di un crollo del fronte interno – il patriottismo rimane un mastice InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 11 aprile 2023) Dopo più di una anno di guerra ine tanti, troppi morti (oltre centomila secondo il ben informato ministero della Difesa britannico) cresce il numero dei giovani ucraini che cerca di evitare l’arruolamento, imboscandosi o tentando di espatriare. Non si tratta, certo, di un crollo del fronte interno – il patriottismo rimane un mastice InsideOver.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... roZZZZZZZZo : RT @FantuzziF: Quei mentecatti dei #mistificatori_di_professione iniziano ad essere smentiti. - marialetiziama9 : RT @FantuzziF: Quei mentecatti dei #mistificatori_di_professione iniziano ad essere smentiti. - FantuzziF : Quei mentecatti dei #mistificatori_di_professione iniziano ad essere smentiti. - arcobalenietnei : RT @ArspoeticaK: @ultimenotizie Ogni scusa è buona per estromettere la chiesa d'Ucraina in favore di quella scismatica creata dall'oligarca… - Jack53152579 : ???????? 'Ucraina Inc.' episodio 2 Protagonista di questo episodio la moglie di Zelensky ke 'se la passano tutti', da B… -