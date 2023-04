In memoria di Marco Sirtori: in università una giornata dedicata al prof scomparso nel 2022 (Di martedì 11 aprile 2023) Appuntamento aperto a tutti venerdì 14 aprile, alle 10.30, in aula 2 in via Salvecchio, 19, e online al link disponibile sul sito del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere di UniBg per una mattinata in memoria di Marco Sirtori, stimato docente del Dipartimento di Lingue e Culture Straniere dell’università degli studi di Bergamo, scomparso prematuramente nel luglio del 2022. L’iniziativa, organizzata dai professori Luca Bani, Cristina Cappelletti e Thomas Persico, dopo i saluti di Piera Molinelli, Prorettrice Vicaria dell’università degli studi di Bergamo, Rossana Bonadei, Direttrice del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere e Ilia Negri, già Presidente del Comitato Unico di Garanzia (CUG), vedrà protagonisti alcuni ... Leggi su bergamonews (Di martedì 11 aprile 2023) Appuntamento aperto a tutti venerdì 14 aprile, alle 10.30, in aula 2 in via Salvecchio, 19, e online al link disponibile sul sito del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere di UniBg per una mattinata indi, stimato docente del Dipartimento di Lingue e Culture Straniere dell’degli studi di Bergamo,prematuramente nel luglio del. L’iniziativa, organizzata daiessori Luca Bani, Cristina Cappelletti e Thomas Persico, dopo i saluti di Piera Molinelli, Prorettrice Vicaria dell’degli studi di Bergamo, Rossana Bonadei, Direttrice del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere e Ilia Negri, già Presidente del Comitato Unico di Garanzia (CUG), vedrà protagonisti alcuni ...

