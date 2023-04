In Kuwait appare Fedha | la presentatrice generata con l' IA

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CatySegatori : -

Il sito è affiliato alTimes, fondato nel 1961 come primo quotidiano in lingua inglese della regione del Golfo. L'intento, si spiega, è provare il potenziale dell'intelligenza artificiale nell'...Una conduttrice televisiva virtuale, animata dall'intelligenza artificiale, è stata presentata oggi in, ricco paese petrolifero del Golfo. Si chiama Fedha ("argento" in arabo) ecome una donna bionda, con occhi chiari e vestita con abiti occidentali. In un breve video, pubblicato sui ...... animata dall'intelligenza artificiale, è stata presentata nelle ultime ore in, ricco paese petrolifero del Golfo. Si chiama Fedda ("argento" in arabo) ecome una donna bionda, con ...

Roma, 11 apr. (askanews) – Ecco "Fedha", presentatrice virtuale, la giornalista 2.0 generata con l'intelligenza artificiale. É stata presentata sull'account Twitter del sito web Kuwait News, ha i cape ...