In Italia, un giovane su quattro è a rischio povertà: i dati dell’Eurostat (Di martedì 11 aprile 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Giovani Italiani più poveri rispetto alla maggior parte dei loro coetanei europei e, in un caso su quattro, addirittura a rischio povertà: uno spaccato molto preoccupante quello che viene dato dall’Eurostat, con l’analisi dei dati del 2021 nel Vecchio continente. Leggi anche CARONNO, ALLARME CARITAS: SEMPRE PIU’ RICHIESTE DA ItaliaNI Un giovane Italiano su quattro ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di martedì 11 aprile 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Giovanini più poveri rispetto alla maggior parte dei loro coetanei europei e, in un caso su, addirittura a: uno spaccato molto preoccupante quello che viene dato dall’Eurostat, con l’analisi deidel 2021 nel Vecchio continente. Leggi anche CARONNO, ALLARME CARITAS: SEMPRE PIU’ RICHIESTE DANI Unno su... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petergomezblog : In Italia un giovane su quattro a rischio povertà: il nostro Paese tra i 5 peggiori in Ue per le condizioni economi… - LaStampa : L’allarme Ue sull’Italia: “Un giovane su quattro a rischio povertà” - repubblica : Eurostat, un giovane su quattro in Italia è a rischio povertà - FoxyBiondi : RT @petergomezblog: In Italia un giovane su quattro a rischio povertà: il nostro Paese tra i 5 peggiori in Ue per le condizioni economiche… - nuvolo_Se : RT @M5SBerlino: ?? In Italia un giovane su quattro è a rischio povertà: il nostro Paese tra i 5 peggiori in Ue per le condizioni economiche… -