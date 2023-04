In Inghilterra saranno offerti 1 milione di kit gratuiti per il passaggio al vaping (Di martedì 11 aprile 2023) Polosa (CoEHAR): “Così l’Inghilterra sarà il primo paese a raggiungere l’obiettivo smoke free”. Catania, 11 aprile 2023. L’Inghilterra scrive un’altra pagina di storia verso un “mondo senza fumo”. Il Ministro della Sanità britannica, Neil O’Brian, ha annunciato che verranno offerti gratuitamente “vape starter kits”, ovvero kit di avviamento allo svapo, come parte di un programma governativo denominato “swap to stop” che porterà il Regno Unito ad essere il primo paese completamente smoke free entro il 2030. Il Ministero, inoltre, offrirà alle donne incinte 400 sterline per smettere di fumare. “Fino a 2 fumatori su 3 moriranno a causa del fumo. Le sigarette sono l’unico prodotto in vendita sicuramente letale – ha dichiarato il Ministro inglese – Offriremo a un milione di fumatori un nuovo aiuto per smettere. ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 11 aprile 2023) Polosa (CoEHAR): “Così l’sarà il primo paese a raggiungere l’obiettivo smoke free”. Catania, 11 aprile 2023. L’scrive un’altra pagina di storia verso un “mondo senza fumo”. Il Ministro della Sanità britannica, Neil O’Brian, ha annunciato che verrannogratuitamente “vape starter kits”, ovvero kit di avviamento allo svapo, come parte di un programma governativo denominato “swap to stop” che porterà il Regno Unito ad essere il primo paese completamente smoke free entro il 2030. Il Ministero, inoltre, offrirà alle donne incinte 400 sterline per smettere di fumare. “Fino a 2 fumatori su 3 moriranno a causa del fumo. Le sigarette sono l’unico prodotto in vendita sicuramente letale – ha dichiarato il Ministro inglese – Offriremo a undi fumatori un nuovo aiuto per smettere. ...

