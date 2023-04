«In caso di truffa per phishing, la banca non deve risarcire il cliente», la sentenza della Cassazione (Di martedì 11 aprile 2023) Se un cliente viene truffato con il phishing, la responsabilità è sua e non della banca. Lo ha stabilito oggi la corte di Cassazione, con sentenza n. 7214, introducendo di fatto un principio che garantisce uno scudo agli istituto di credito di fronte alle richieste di risarcimento danni portate avanti dai correntisti truffati online. Il caso specifico su cui si è espressa la Cassazione riguarda una sentenza della corte d’appello di Palermo. Un uomo aveva fatto causa alla banca dopo essere stato costretto a disconoscere un bonifico fatto da un truffatore che si era impossessato del controllo del suo conto. In primo grado, il tribunale del capoluogo ... Leggi su open.online (Di martedì 11 aprile 2023) Se unvieneto con il, la responsabilità è sua e non. Lo ha stabilito oggi la corte di, conn. 7214, introducendo di fatto un principio che garantisce uno scudo agli istituto di credito di fronte alle richieste di risarcimento danni portate avanti dai correntistiti online. Ilspecifico su cui si è espressa lariguarda unacorte d’appello di Palermo. Un uomo aveva fatto causa alladopo essere stato costretto a disconoscere un bonifico fatto da untore che si era impossessato del controllo del suo conto. In primo grado, il tribunale del capoluogo ...

