In attesa delle telecamere, i bagni pubblici tornano attivi a piazza Libertà (Di martedì 11 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo il raid vandalico, avvenuto la settimana scorsa a piazza Libertà, ai danni dei bagni pubblici (leggi qui), l’amministrazione comunale aveva chiuso la struttura per provvedere alla riparazione dei danni e all’installazione di telecamere di sicurezza per inchiodare eventuali altri teppisti. Dopo il week end pasquale, il famoso cubo è stato riaperto e riparato. Attraverso la nostra galleria d’immagini, infatti, è possibile notare che le porte dei gabinetti, prima completamente distrutte, sono state sostituite con altre nuove. A breve verranno installate anche le telecamere, le quali potranno monitorare che i cittadini si comportino in maniera civile ed evitare che qualcuno, per mera ignoranza, prenda come bersaglio le strutture pubbliche per sfogare ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 11 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo il raid vandalico, avvenuto la settimana scorsa a, ai danni dei(leggi qui), l’amministrazione comunale aveva chiuso la struttura per provvedere alla riparazione dei danni e all’installazione didi sicurezza per inchiodare eventuali altri teppisti. Dopo il week end pasquale, il famoso cubo è stato riaperto e riparato. Attraverso la nostra galleria d’immagini, infatti, è possibile notare che le porte dei gabinetti, prima completamente distrutte, sono state sostituite con altre nuove. A breve verranno installate anche le, le quali potranno monitorare che i cittadini si comportino in maniera civile ed evitare che qualcuno, per mera ignoranza, prenda come bersaglio le strutture pubbliche per sfogare ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... reportrai3 : Dalla profonda manipolazione delle liste d’attesa dell'Ospedale Oftalmico di Roma agli appalti in Puglia, passando… - reportrai3 : Le sale operatorie sono utilizzate per 1.080 ore su 1.951 disponibili e l’ex responsabile delle liste d’attesa scop… - mirkonicolino : ?? In attesa del Collegio di Garanzia del Coni, Fabio #Paratici ha presentato appello anche alla #FIFA contro l'este… - DiEttoredigio : RT @mirkonicolino: ?? In attesa del Collegio di Garanzia del Coni, Fabio #Paratici ha presentato appello anche alla #FIFA contro l'estension… - claudiodubbiosi : RT @mirkonicolino: ?? In attesa del Collegio di Garanzia del Coni, Fabio #Paratici ha presentato appello anche alla #FIFA contro l'estension… -