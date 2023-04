In arrivo una serie animata ambientata nell’universo di Stranger Things (Di martedì 11 aprile 2023) Stranger Things L’universo narrativo di Stranger Things si allarga. I Fratelli Duffer, ideatori della popolare serie Netflix, che presto si concluderà con la quinta stagione, stanno infatti incominciando a mettere le basi per una serie animata ispirata al mondo del sottosopra. In base alle prime informazioni trapelate, a produrre la serie saranno i Duffer con la loro società Upside Down Pictures, ma avranno al loro fianco anche Shawn Levy, ossia il regista e produttore di Stranger Things, con la sua 21 Laps e il socio Dan Cohen. La trama del progetto è ancora top secret, anche se negli scorsi mesi si era parlato di una possibile ambientazione nella Tokyo degli anni ’80, e verrà sviluppata dalla Flying Bark ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 11 aprile 2023)L’universo narrativo disi allarga. I Fratelli Duffer, ideatori della popolareNetflix, che presto si concluderà con la quinta stagione, stanno infatti incominciando a mettere le basi per unaispirata al mondo del sottosopra. In base alle prime informazioni trapelate, a produrre lasaranno i Duffer con la loro società Upside Down Pictures, ma avranno al loro fianco anche Shawn Levy, ossia il regista e produttore di, con la sua 21 Laps e il socio Dan Cohen. La trama del progetto è ancora top secret, anche se negli scorsi mesi si era parlato di una possibile ambientazione nella Tokyo degli anni ’80, e verrà sviluppata dalla Flying Bark ...

