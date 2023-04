In arrivo i primi vaccini contro cancro e infarto, l’annuncio di Moderna: “Pronti entro cinque anni” (Di martedì 11 aprile 2023) vaccini contro malattie cardiovascolari, autoimmuni e anche il cancro. Una rivoluzione che potrebbe arrivare nel giro di pochi anni, secondo quanto prevedono esperti e addetti ai lavori. Lo conferma un dirigente dell’azienda farmaceutica Moderna che, in un’intervista al Guardian, ha previsto l’arrivo di vaccini contro “ogni sorta” di malattia in soli cinque anni. Questo grazie all’enorme spinta data alla ricerca e alla produzione dei vaccini a m-Rna dalla lotta a covid-19. Dopo il nuovo coronavirus, Moderna sta puntando adesso a curare con i suoi vaccini “vari tipi di cancro”. “Avremo quel vaccino e sarà altamente efficace e salverà molte centinaia di ... Leggi su tpi (Di martedì 11 aprile 2023)malattie cardiovascolari, autoimmuni e anche il. Una rivoluzione che potrebbe arrivare nel giro di pochi, secondo quanto prevedono esperti e addetti ai lavori. Lo conferma un dirigente dell’azienda farmaceuticache, in un’intervista al Guardian, ha previsto l’di“ogni sorta” di malattia in soli. Questo grazie all’enorme spinta data alla ricerca e alla produzione deia m-Rna dalla lotta a covid-19. Dopo il nuovo coronavirus,sta puntando adesso a curare con i suoi“vari tipi di”. “Avremo quel vaccino e sarà altamente efficace e salverà molte centinaia di ...

