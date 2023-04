Impiegato con disabilità chiede lo smart working: demansionato (Di martedì 11 aprile 2023) Solo due anni alla pensione e una condizione di disabilità al 100%. Maurizio Puccio, 63enne Impiegato dell'Ufficio relazioni con il ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 11 aprile 2023) Solo due anni alla pensione e una condizione dial 100%. Maurizio Puccio, 63ennedell'Ufficio relazioni con il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vatenacttencass : @eziomauro In prima e terza media,metà anni 60,con la media dell'otto, ebbi una borsa di studio dall'azienda dove… - mariasole813 : RT @robyleofrigio: @Alessia00286018 Tutto vero il fui Babbo impiegato Olivetti, ho passato tante estati ad Ivrea, erano anni luce avanti ag… - MassaiRoberto : Con il pronto effetto in #giardino, baratti il tempo necessario a far crescere le piante con la vita che hai impieg… - robyleofrigio : @Alessia00286018 Tutto vero il fui Babbo impiegato Olivetti, ho passato tante estati ad Ivrea, erano anni luce avan… - cHiCcO1961 : @MaurizioCLL @murphi57 @Gitro77 @SplendorSolis00 Direi che la generalizzazione è la madre di parecchie castronerie.… -