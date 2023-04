Impegnarsi nella meditazione mindfulness anche solo per 10 minuti può aumentare la capacità cognitiva

(Di martedì 11 aprile 2023) Un nuovo studio ha scoperto che una breve sessione dipuòlecognitive, indipendentemente dal fatto che siate meditatori abituali o nuovi a questa pratica. La ricerca è pubblicata su PLOS One. Cos’è laLaè una pratica mentale non religiosa che affonda le sue radici nel

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NidoDelBiscione : Alla domanda sul perché abbia permesso ai 'leader russi di tornare sulla piattaforma', #Musk ha risposto: 'Tutte le… - ali3nata : non samuele che dice a un ragazzo che fa hiphop di impegnarsi anche nella danza classica perché è importante lui si… - Tete89234854 : @Anto_Nella_Anto @lastefy131176 Ma non penso neanche a quello, solo al fatto che è un ragazzo intelligente e sensib… - succodifungo : @hoIyhyunjin SICURAMWNTE era stanchezza e anche il fatto che è solo una challenge quindi impegnarsi e stancarsi è i… - giuvini50 : @letsbookorg @Laura_Simonazzi È quello che ci insegna la vita, continuare a lottare e impegnarsi per trovare la pro… -

'In qualità di presidente, rappresento il mio Paese nel mondo', ha scritto Tsainotte su ...di forza militare siano necessarie per 'dissuadere gli Stati Uniti e Taiwan dall'in scambi e ...... perché ognuno di noi è chiamato come cristiano, come uomo, come donna, adper far crescere bene la comunitàquale è inserito. Ogni volta che una persona come Angelo non c'è più ci ...... che nasce dal desiderio di giovani del territorio adper la ricostruzione di una città ...nelle strade e immagini di fosse comuni che documentavano il primo grande massacro di civili...

Utrecht, il trattato che ridisegnò l'Europa Storica National Geographic

Non cerchiamo scuse: se il garage è abbastanza largo bisogna proprio impegnarsi per strisciare una fiancata o ... possiamo vedere una manovra che è degna di essere proiettata nelle scuole guida per ...Il Direttore Artistico del Festival della Canzone Cristiana (www.sanremofestivaldellacanzonecristiana.it) , il cantautore Fabrizio Venturi, ha annunciato, qualche ...