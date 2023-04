Imma Tataranni torna in tv in replica con Dai Sassi alle Stelle l’11 aprile, la trama (Di martedì 11 aprile 2023) Ancora repliche di lusso per Rai1 che torna in tv con Imma Taranni e Dai Sassi alle Stelle dopo gli ottimi ascolti della scorsa settimana. Vanessa Scalera continua a tenere incollato davanti allo schermo il pubblico con i suoi casi e la sua vita un po’confusionaria e lo stesso proverà a fare oggi, 11 aprile, in prime time. Ad andare in onda questa sera sarà il terzo episodio della seconda stagione in cui la scienziata Marta Ventura, amica di Diana, viene ritrovata asSassinata al Centro di Geodesia di Matera. A quel punto, accompagnata dalla Bartolini, nuovo rinforzo della PG, Imma Tataranni inizia ad indagare su più piste ma la verità, venuta a galla grazie a una scoperta casuale di Diana, è però completamente diversa dall’ipotesi ... Leggi su optimagazine (Di martedì 11 aprile 2023) Ancora repliche di lusso per Rai1 chein tv conTaranni e Daidopo gli ottimi ascolti della scorsa settimana. Vanessa Scalera continua a tenere incollato davanti allo schermo il pubblico con i suoi casi e la sua vita un po’confusionaria e lo stesso proverà a fare oggi, 11, in prime time. Ad andare in onda questa sera sarà il terzo episodio della seconda stagione in cui la scienziata Marta Ventura, amica di Diana, viene ritrovata asnata al Centro di Geodesia di Matera. A quel punto, accompagnata dalla Bartolini, nuovo rinforzo della PG,inizia ad indagare su più piste ma la verità, venuta a galla grazie a una scoperta casuale di Diana, è però completamente diversa dall’ipotesi ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... oggiintv_guida : Oggi in prima serata non perdere Imma tataranni - sostituto procuratore - s2e3 - dai sassi alle stelle… - MusicStarStaff : CS_Imma Tataranni- Sostituto procuratore. “Dai sassi alle stelle” - Giornaleditalia : Imma Tataranni 2, anticipazioni stasera 11 aprile 2023: terza puntata - lacittanews : Imma Tataranni - Sostituto Procuratore 3 stasera è una replica o una nuova puntata: quando esce, anticipazioni, qua… - RadioDueLaghi : Gianni Morandi ricorderà il 2023 come un anno intenso, tra l’album Evviva, Sanremo, tour, ma anche il set della fic… -