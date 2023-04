Imma Tataranni Dai Sassi alle Stelle | trama e cast della terza puntata

Leggi su spettacoloitaliano

(Di martedì 11 aprile 2023)Dai, 11 aprile 2023 su Rai 12 torna in replica martedì 11 aprile 2023 in prima serata su Rai 1 con laseconda stagione. Grande successo anche in differita per la fiction con protagonista Vanessa Scalera, in trepidante attesa per i nuovi episodi. Mentre vanno avanti i lavori in corso a Matera, il pubblico può gustarsi questo divertente ripassino. A seguire, ile ladell’episodio 3 diDaiDai...