Ilary Blasi svela il regolamento de L’Isola dei Famosi: “Naufraghi divisi in 3 tribù, ecco come” (Di martedì 11 aprile 2023) Sono passati oltre vent’anni dalle tribù Kuna e Tolote di Survivor, ma quest’anno con L’Isola dei Famosi sono pronte a tornare. A parlare è stata proprio Ilary Blasi fra le pagine di Tv Sorrisi & Canzoni. “Il cast mi piace molto. Ogni giorno incontro qualcuno di loro. Dal vivo oppure online su Zoom, ed è bello perché hanno tutti sapori differenti. Mi piace che ci siano caratteri forti e diversi. I “normotipo” non li ho mai amati, ma sulla carta non sembra ce ne siano. Se c’è da redarguire qualcuno lo faccio a prescindere da età e popolarità, ma quest’anno mi sento buona. Non ho aspettative su nessuno, voglio che mi stupiscano”. Ilary Blasi: “A L’Isola dei Famosi Naufraghi divisi in tre ... Leggi su biccy (Di martedì 11 aprile 2023) Sono passati oltre vent’anni dalleKuna e Tolote di Survivor, ma quest’anno condeisono pronte a tornare. A parlare è stata propriofra le pagine di Tv Sorrisi & Canzoni. “Il cast mi piace molto. Ogni giorno incontro qualcuno di loro. Dal vivo oppure online su Zoom, ed è bello perché hanno tutti sapori differenti. Mi piace che ci siano caratteri forti e diversi. I “normotipo” non li ho mai amati, ma sulla carta non sembra ce ne siano. Se c’è da redarguire qualcuno lo faccio a prescindere da età e popolarità, ma quest’anno mi sento buona. Non ho aspettative su nessuno, voglio che mi stupiscano”.: “Adeiin tre ...

