Il governo Meloni non trova di meglio che prevedere nuovi reati per chiunque'. Lo afferma la senatrice dell'Alleanza Verdi e Sinistra. 'A inizio legislatura - ricorda - hanno introdotto il reato contro i Rave, secondo loro pericolosissimi dal punto di vista sociale, ora il ministro della Cultura Sangiuliano propone la ...

Ilaria Cucchi (Avs): “Sugli attivisti il governo sbaglia, i giovani vanno ascoltati” Globalist.it

