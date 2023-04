Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DamianoAnzaldi : RT @DiMarzio: Il Vicenza vince la Coppa Italia Serie C contro la Juventus Next Gen - sportli26181512 : Il Vicenza vince la Coppa Italia di Lega Pro: 3-2 alla Juve Next Gen: Il Vicenza vince la Coppa Italia di Lega Pro:… - va_lentinamente : Il Vicenza che vince la Coppa Italia serie C e l'Inter che vince a Lisbona: SERATONA. #VicenzaJNextGen ???? #BenficaInter ???? - domenicosabell1 : ... il lanerossi vicenza vince la coppa italia di serie C.. - DAVIDE8231460 : RT @IaconeOsvaldo: Finita il Vicenza vince la Coppa Italia Serie C, ma onore Alla @JuventusNextGen che ci ha provato Fino Alla Fine ???? #Cop… -

Il Vicenza non si accontenta e batte la Juventus Next Gen pure nella finale di ritorno. Al 'Menti', la squadra di Dan Thomassen vince 3-2 e alza la Coppa Italia di Serie C. Il Vicenza vince la Coppa Italia di Serie C al termine di una finale di ritorno al cardiopalma contro la Juventus U23 che ha messo di tutto per ribaltare il match dell'andata terminato per 0-1 per i veneti.

Vincendo all'andata e al ritorno, il Vicenza vince per la seconda volta nella sua storia la Coppa Italia di Serie C e lo fa superando in finale la Juventus NextGen dell'ex granata ...Dopo il successo esterno per 2-1 contro la Juventus B, il Vicenza si è ripetuto nella finale di ritorno davanti ai propri tifosi e vinta per 3-2: i veneti si aggiudicano così l'edizione 2022-2023 dell ...