Il toto nomine coinvolge pure Sport e Salute: il piano e i nomi del ministro Abodi (Di martedì 11 aprile 2023) Si gioca nelle prossime ore una partita decisiva per il futuro dello Sport italiano e per la politica che lo amministra. Il ministro Andrea Abodi, nel consiglio dei ministri di oggi, proverà a far passare un decreto legge per lo sdoppiamento della carica del presidente e dell'amministratore delegato di Sport e Salute: ente che, con la riforma decisa nel 2018 da Giancarlo Giorgetti, ha sostituito Coni Servizi e gestisce la distribuzione dei soldi pubblici alle federazioni Sportive. Di fatto la cassaforte dello Sport italiano. Attualmente le due cariche di Sport e Salute sono ricoperte entrambe da Vito Cozzoli, il cui mandato fa parte del grande giro di nomine delle partecipate da rinnovare, su cui stanno ...

