Il tesoro nascosto dell’Italia: il litio, il cobalto e le altre “materie prime critiche” ora essenziali per la transizione energetica (Di martedì 11 aprile 2023) Nel sottosuolo italiano ci sono almeno 15 delle 34 materie prime critiche necessarie per la transizione energetica. Si tratta di componenti necessari per le turbine eoliche, i pannelli fotovoltaici e le batterie delle auto elettriche. Per esempio nel Parco Nazionale del Beigua in Liguria si trova il più grande giacimento di titanio in Europa. Quello di Pianpaludo. Lo scorso settembre è stato istituito il “Tavolo Tecnico delle materie prime critiche”, coordinato dal ministero delle Imprese e da quello dell’Ambiente. Con il contributo principale dell’Ispra, spiega oggi Repubblica, il Tavolo sta portando avanti la mappatura dei siti in Italia. Come del resto prevede un regolamento Ue presentato dalla Commissione il 16 marzo, per garantire un ... Leggi su open.online (Di martedì 11 aprile 2023) Nel sottosuolo italiano ci sono almeno 15 delle 34necessarie per la. Si tratta di componenti necessari per le turbine eoliche, i pannelli fotovoltaici e le batterie delle auto elettriche. Per esempio nel Parco Nazionale del Beigua in Liguria si trova il più grande giacimento di titanio in Europa. Quello di Pianpaludo. Lo scorso settembre è stato istituito il “Tavolo Tecnico delle”, coordinato dal ministero delle Imprese e da quello dell’Ambiente. Con il contributo principale dell’Ispra, spiega oggi Repubblica, il Tavolo sta portando avanti la mappatura dei siti in Italia. Come del resto prevede un regolamento Ue presentato dalla Commissione il 16 marzo, per garantire un ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Gina Lollobrigida, il tesoro nascosto a Panama: milioni di euro nel paradiso fiscale - FilippoCarmigna : Gina Lollobrigida, il tesoro nascosto a Panama: milioni di euro nel paradiso fiscale - COOPapERino21 : Il tesoro nascosto dell'Italia: il #litio, il #cobalto e le altre 'materie prime critiche' ora essenziali per la… - xHappinesstan : RT @ViolaMilano: Abbiamo nascosto le uova di cioccolato in giardino e abbiamo messo i bambini a fare la caccia al tesoro. Le uova nascoste… - adamato15 : RT @confundustria: Gina Lollobrigida, il tesoro nascosto a Panama: milioni di euro nel paradiso fiscale. Ma non la volevano fare Santa ? -