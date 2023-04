«Il tesoro di Gina Lollobrigida nascosto in una società offshore a Panama»: l’accusa del figlio al factotum Piazzolla (Di martedì 11 aprile 2023) L’attrice Gina Lollobrigida è morta il 16 gennaio scorso. Da quel giorno è scoppiata una guerra tra il figlio Andrea Milko Skofic e il suo factotum Andrea Piazzolla. Quest’ultimo, attualmente a processo per circonvenzione di incapace, ha annunciato che devolverà i soldi in un trust che promuoverà l’attività artistica di Lollobrigida. Intanto però da un’inchiesta de l’Espresso emerge che il 6 marzo 2014 è stata aperta una società offshore in quel di Panama. La Bewick International Inc. oggi potrebbe custodire il tesoro della Lollo. Stimato in 3,9 milioni di euro dopo l’asta dei suoi gioielli e delle rarità. Piazzolla, ex addetto allo scarico merci di una casa automobilistica, secondo ... Leggi su open.online (Di martedì 11 aprile 2023) L’attriceè morta il 16 gennaio scorso. Da quel giorno è scoppiata una guerra tra ilAndrea Milko Skofic e il suoAndrea. Quest’ultimo, attualmente a processo per circonvenzione di incapace, ha annunciato che devolverà i soldi in un trust che promuoverà l’attività artistica di. Intanto però da un’inchiesta de l’Espresso emerge che il 6 marzo 2014 è stata aperta unain quel di. La Bewick International Inc. oggi potrebbe custodire ildella Lollo. Stimato in 3,9 milioni di euro dopo l’asta dei suoi gioielli e delle rarità., ex addetto allo scarico merci di una casa automobilistica, secondo ...

