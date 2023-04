Il Terzo polo, la tattica fine a sé stessa e il mito dell’elettore razionale (Di martedì 11 aprile 2023) Il Terzo polo, nome orrendo ma che la scorsa estate è stato molto utile per segnalare una direzione a chi non voleva stare né di qua né di là, è nato per necessità e di risulta dopo che i due leader Carlo Calenda e Matteo Renzi non erano riusciti a convincere Enrico Letta a evitare di schiantarsi contro il muro. L’otto per cento delle elezioni politiche è stato un buon risultato, sebbene non entusiasmante, ma era difficile aspettarsi di più dall’unione forzosa di due leader che si erano guardati in cagnesco fino al momento precedente la consegna delle liste. Successivamente, i due gruppi dirigenti di Azione e di Italia Viva hanno cominciato a lavorare proficuamente insieme, costituendosi in gruppo comune in Parlamento e proponendo iniziative legislative di pregio, le uniche serie in mezzo ai due populismi. Calenda è più impulsivo e giustamente ha ... Leggi su linkiesta (Di martedì 11 aprile 2023) Il, nome orrendo ma che la scorsa estate è stato molto utile per segnalare una direzione a chi non voleva stare né di qua né di là, è nato per necessità e di risulta dopo che i due leader Carlo Calenda e Matteo Renzi non erano riusciti a convincere Enrico Letta a evitare di schiantarsi contro il muro. L’otto per cento delle elezioni politiche è stato un buon risultato, sebbene non entusiasmante, ma era difficile aspettarsi di più dall’unione forzosa di due leader che si erano guardati in cagnesco fino al momento precedente la consegna delle liste. Successivamente, i due gruppi dirigenti di Azione e di Italia Viva hanno cominciato a lavorare proficuamente insieme, costituendosi in gruppo comune in Parlamento e proponendo iniziative legislative di pregio, le uniche serie in mezzo ai due populismi. Calenda è più impulsivo e giustamente ha ...

