Il telescopio Webb ci regala una nuova foto di Urano

(Di martedì 11 aprile 2023) Dopo l’immagine di Nettuno fatta nel 2022, ilciun altro meraviglioso scatto die dei suoi 13 anelli. Ilha individuato i quasi invisibili anelli che altri strumenti non avevano nemmeno percepito come la navicella spaziale Voyager 2 mentre sorvolava il pianeta nel 1986 e l’Osservatorio Keck con ottica adattiva avanzata. Nell’immagine diffusa, sul lato destro del pianeta c’è un’area di illuminamento al polo rivolto verso il Sole, nota come cappuccio polare. Questo è una caratteristica unica per– sembra apparire quando il polo entra nella luce solare diretta in estate e svanisce in autunno.ha rivelato un aspetto sorprendente del cappuccio polare: un sottile illuminamento migliorato al centro. Al bordo del ...

L'agenzia spaziale americana ha deciso di sfruttare ilJamesper osservare Urano come mai era avvenuto prima, tanto è vero che è apparso in tutto il suo splendore. Lo sguardo del ...Il pianeta ha anche 13 anelli conosciuti, di cui 11 sono visibili nell'immagine del: alcuni sono così luminosi da risultare quasi fusi in un unico grande anello. I ricercatori si ...Gli esperti proseguiranno con le osservazioni, usando anche i dati ottenuti dalJames, per confermare la loro ...

Il telescopio spaziale James Webb ha rivolto il suo sguardo dorato a infrarossi sull'enigmatico settimo mondo dal Sole, Urano, e l'immagine che ha restituito ha rivelato il pianeta in una gloria ...