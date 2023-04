Il silenzio dei pacifisti irenisti su Kara-Murza, Gershkovich e gli altri prigionieri di Putin (Di martedì 11 aprile 2023) Non è chiaro se sia indifferenza o rassegnazione, ma sta di fatto che in Italia nei movimenti pacifisti e per la libertà d’informazione c’è scarsa attenzione per la repressione del regime d... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di martedì 11 aprile 2023) Non è chiaro se sia indifferenza o rassegnazione, ma sta di fatto che in Italia nei movimentie per la libertà d’informazione c’è scarsa attenzione per la repressione del regime d... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BelpietroTweet : Tutti coloro che hanno gestito male la fase Covid sono al loro posto, a cominciare dal capo dell’Iss, Brusaferro. N… - juandissimo35 : RT @FutbolDaltonico: Comunque si dica quello che si vuole, ma c'è un razzismo selettivo pauroso in italia, soprattutto da parte di certi me… - angelopaoletti3 : @DanielaTartagl7 @stanzaselvaggia E' nato in Ospedale perché come scritto, lei non voleva rischi durante il parto.… - avndsuarpe : RT @fabriziomico: Giorgia: 'Soffrirò in silenzio, come sempre. La vita dei cantanti è sofferenza. Tutti pensano il contrario... maddechè!'… - giampiero661MJ : RT @fabriziomico: Giorgia: 'Soffrirò in silenzio, come sempre. La vita dei cantanti è sofferenza. Tutti pensano il contrario... maddechè!'… -