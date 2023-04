Il ruolo di Discord, Twitter, Telegram e 4Chan nella diffusione dei documenti (Di martedì 11 aprile 2023) Si tratta di circa un centinaio di pagine trapelate, documenti che hanno come tematica non solo il conflitto in Ucraina ma anche ciò che accade nel Mar cinese meridionale e le attività in Yemen di un ribelle Huthi, oltre a informazioni sensibili su Canada e Israele – secondo gli analisti -: da dove è iniziato quello che Bellingcat non ha esitato a definire «l’improbabile viaggio» dei documenti Usa guerra Ucraina? Partiamo dal presupposto che, per la natura stessa del leak e del giro che hanno fatto quei fogli fotografati, è molto difficile stabilire non solo da dove arrivino ma anche quale sia stata la prima piattaforma ad averli ospitati e in quale momento. LEGGI ANCHE >>> Il caso intelligence USA: qual è la differenza tra un leak e un attacco hacker Da foto sul telefono a immagini in giro per il web Fuga di notizie e non attacco hacker: ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 11 aprile 2023) Si tratta di circa un centinaio di pagine trapelate,che hanno come tematica non solo il conflitto in Ucraina ma anche ciò che accade nel Mar cinese meridionale e le attività in Yemen di un ribelle Huthi, oltre a informazioni sensibili su Canada e Israele – secondo gli analisti -: da dove è iniziato quello che Bellingcat non ha esitato a definire «l’improbabile viaggio» deiUsa guerra Ucraina? Partiamo dal presupposto che, per la natura stessa del leak e del giro che hanno fatto quei fogli fotografati, è molto difficile stabilire non solo da dove arrivino ma anche quale sia stata la prima piattaforma ad averli ospitati e in quale momento. LEGGI ANCHE >>> Il caso intelligence USA: qual è la differenza tra un leak e un attacco hacker Da foto sul telefono a immagini in giro per il web Fuga di notizie e non attacco hacker: ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giornalettismo : Secondo alcune ricostruzioni, i #leaks provenienti dall'intelligence degli Stati Uniti sarebbero comparsi online gi… - fxdawg1 : RT @macchi_tommaso7: ??MUN AIRDROP CONFERMATO ?? La IDO si è conclusa, ora dovremo completare le task per poter avere un eleggibilità, rico… - tektron_ : RT @EMME_GAMING_: #rainbowsixsiege Il Team di EMME Gaming è alla ricerca di un player per completare il roster per il team su PC nel ruolo… - LilPandush : RT @EMME_GAMING_: #rainbowsixsiege Il Team di EMME Gaming è alla ricerca di un player per completare il roster per il team su PC nel ruolo… - imkronosr6 : RT @EMME_GAMING_: #rainbowsixsiege Il Team di EMME Gaming è alla ricerca di un player per completare il roster per il team su PC nel ruolo… -