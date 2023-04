Il ruolo dei social e la dimensione pubblica della fuga di documenti dell’intelligence Usa (Di martedì 11 aprile 2023) C’è una circostanza che ha sorpreso più di altre nella vicenda dei dati dell’intelligence americana che sono comparsi sui social network e che rappresentato una fonte documentale estremamente importante e riservata sulla situazione in Ucraina, così come in altri scenari geopolitici. Questa circostanza è stata determinata dal lunghissimo tempo trascorso dalla prima apparizione di questi documenti sui social network e la reazione, avvenuta soltanto negli ultimi giorni, della stampa internazionale e delle stesse istituzioni americane. In un mondo iperconnesso, la domanda che dobbiamo porci è la seguente: per quanto tempo un documento può resistere online senza che questo venga notato? Che si tratti di un video dai contenuti intimi, che si tratti di un file contenente un sacco di password o dati personali ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 11 aprile 2023) C’è una circostanza che ha sorpreso più di altre nella vicenda dei datiamericana che sono comparsi suinetwork e che rappresentato una fonte documentale estremamente importante e riservata sulla situazione in Ucraina, così come in altri scenari geopolitici. Questa circostanza è stata determinata dal lunghissimo tempo trascorso dalla prima apparizione di questisuinetwork e la reazione, avvenuta soltanto negli ultimi giorni,stampa internazionale e delle stesse istituzioni americane. In un mondo iperconnesso, la domanda che dobbiamo porci è la seguente: per quanto tempo un documento può resistere online senza che questo venga notato? Che si tratti di un video dai contenuti intimi, che si tratti di un file contenente un sacco di password o dati personali ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiTre : La Cina che ruolo avrà nello scacchiere internazionale economico e sociale? Come evolverà il rapporto con gli Stati… - Nuragicossack74 : RT @Europarl_IT: ????????Aperto il bando del Parlamento europeo per il coinvolgimento attivo dei cittadini in vista delle elezioni europee 2024… - Europarl_IT : ????????Aperto il bando del Parlamento europeo per il coinvolgimento attivo dei cittadini in vista delle elezioni europ… - patricelumumb19 : Il veltronismo con altri interpreti. Una democrazia senza partiti non è una democrazia, scrive Migone su… - giornalettismo : Secondo alcune ricostruzioni, i #leaks provenienti dall'intelligence degli Stati Uniti sarebbero comparsi online gi… -