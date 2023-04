Il ritorno di Johnny Depp | sarà al Festival di Cannes nei panni di Luigi XV

(Di martedì 11 aprile 2023) Per l'attore americano si prospetta un momento di rinascita: interpreterà il re in "Jeanne du Barry"

Il grande ritorno di Johnny Depp sarà a Cannes 2023: cadute e ascesa di un divo immortale Vanity Fair Italia

Il delegato generale Thierry Frémaux svelerà i nomi dalle 11 in un cinema sugli Champs-Elysées. La 76 edizione (dal 16 al 27 maggio) si è già assicurata la presenza star del cinema, come Martin Scorse ...Johnny Depp torna a riprendersi il posto che gli spetta a Hollywood ... dal suo Capitan Sparrow nella saga dei Pirati dei Caraibi, ma visto il portentoso ritorno in scena dell’attore potrebbe esserci ...