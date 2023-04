Il ritorno dei Baustelle: «L'amore è resistenza» (Di martedì 11 aprile 2023) Il 14 aprile arriva, dopo cinque anni, il nono disco della band di Montepulciano, Elvis. «Dell'essere umano ci interessa la caduta, non la perfezione», dicono. Dieci tracce spiazzanti e poetiche, politiche e struggenti, in cui tornano tutti i loro temi: il vuoto dentro, chi ci governa, nessuna via di fuga e Milano «più antifascista del resto d’Italia». La nostra video intervista a Francesco Bianconi e Rachele Bastreghi Leggi su vanityfair (Di martedì 11 aprile 2023) Il 14 aprile arriva, dopo cinque anni, il nono disco della band di Montepulciano, Elvis. «Dell'essere umano ci interessa la caduta, non la perfezione», dicono. Dieci tracce spiazzanti e poetiche, politiche e struggenti, in cui tornano tutti i loro temi: il vuoto dentro, chi ci governa, nessuna via di fuga e Milano «più antifascista del resto d’Italia». La nostra video intervista a Francesco Bianconi e Rachele Bastreghi

