Il prossimo giovedì a Pagani inaugurazione del centro polifunzionale per minori (Di martedì 11 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoPagani (Sa) – È previsto per giovedì 13 aprile 2023, a partire dalle ore 16.00 presso l’Istituto Comprensivo “Sant’Alfonso Maria de Liguori” di Pagani (Sa), l’inaugurazione del centro polifunzionale del territorio destinato ai minori di età compresa tra i 6 ed i 14 anni, con finalità educative, ricreative e di sostegno scolastico. Il Progetto messo a bando e vinto dalla Cooperativa Sociale Amira, è svolto in sinergia con il Comune di Pagani e l’azienda Consortile “Agro Solidale” di Pagani. “Questo progetto mira a svolgere un ruolo centrale di sostegno sia alla scuola che alla famiglia, operando in stretta sinergia con esse” è quanto dichiarato da Manuela Capozzi, Presidente della Cooperativa ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 11 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – È previsto per13 aprile 2023, a partire dalle ore 16.00 presso l’Istituto Comprensivo “Sant’Alfonso Maria de Liguori” di(Sa), l’deldel territorio destinato aidi età compresa tra i 6 ed i 14 anni, con finalità educative, ricreative e di sostegno scolastico. Il Progetto messo a bando e vinto dalla Cooperativa Sociale Amira, è svolto in sinergia con il Comune die l’azienda Consortile “Agro Solidale” di. “Questo progetto mira a svolgere un ruolo centrale di sostegno sia alla scuola che alla famiglia, operando in stretta sinergia con esse” è quanto dichiarato da Manuela Capozzi, Presidente della Cooperativa ...

