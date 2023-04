Il proprietario di una Tesla avvia un’azione legale contro la società. “Telecamere delle auto usate per spiare” (Di martedì 11 aprile 2023) Il proprietario di una Tesla ha avviato un class action contro la società ai auto elettriche accusandola di consentire ai suoi dipendenti di utilizzare immagini private e/o imbarazzanti prese all’interno dei veicoli per “divertimento di cattivo gusto”. Henry Yeh, di San Francisco, ha si è rivolto al tribunale federale dopo che l’agenzia Reuters ha pubblicato un’inchiesta da cui emerge che gli impiegati di Tesla avevano avuto accesso a video o immagini dei proprietari delle auto all’interno dei veicoli. Nella denuncia si legge tra l’altro che i dipendenti “hanno fatto circolare registrazioni in situazioni private e imbarazzanti, senza il consenso delle persone coinvolte”, grazie ai sofisticati sistemi di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 aprile 2023) Ildi unahato un class actionlaaielettriche accusandola di consentire ai suoi dipendenti di utilizzare immagini private e/o imbarazzanti prese all’interno dei veicoli per “divertimento di cattivo gusto”. Henry Yeh, di San Francisco, ha si è rivolto al tribunale federale dopo che l’agenzia Reuters ha pubblicato un’inchiesta da cui emerge che gli impiegati diavevano avuto accesso a video o immagini dei proprietariall’interno dei veicoli. Nella denuncia si legge tra l’altro che i dipendenti “hanno fatto circolare registrazioni in situazioni private e imbarazzanti, senza il consensopersone coinvolte”, grazie ai sofisticati sistemi di ...

