Il problema non è lasciare il bimbo nella Culla per la vita ma rendere pubblica la scelta (Di martedì 11 aprile 2023) Chi è stato il primo a violare la privacy di questa donna che il 9 aprile scorso nel giorno di Pasqua ha deciso di lasciare il suo bambino presso la Culla per la vita del Policlinico di Milano? Chi ha sentito il fortissimo bisogno di rendere pubblica la lettera che sempre lei avrebbe lasciato per suo figlio Enea? Chi ha deciso che Enea per tutta la sua vita futura potrà inciampare, anche per caso, in quello che gli è accaduto? No, il problema non è l'appello del Tribunale Morale della Società verso la decisione di questa madre, non è Ezio Greggio. Il problema è chi per primo si è sentito in dovere e nel potere di rendere pubblica la scelta di questa madre e darla in pasto a stampa e tv. Poi ci sono ...

