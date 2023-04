Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GCesare5 : @MarcoFattorini Certo che 'sto Zelensky e' un grande, ha scoperto il piano egiziano e lo ha spiattellato a tuto il mondo -

Il presidenteha ordinato ai suoi uomini di mantenere la produzione e le spedizioni segrete 'per evitare problemi con l'occidente'. Abbonati per continuare a leggere Sei già abbonato Accedi ...... ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri, Ahmed Abu Zeid, a proposito del ...spiegato che 'non l'abbiamo visto accadere' e 'non siamo al corrente dell'esecuzione di questo'. ......Din di comunicare agli operai della fabbrica che i proiettili sono destinati all'esercito. ... Putin - Al Sisi, ilsegreto La polvere da sparo offerta alla Russia sarebbe prodotta dalla ...

Il piano egiziano per le armi a Mosca è un problema grosso per gli Stati Uniti Il Foglio

Tra i documenti dell’intelligence americana trafugati nelle scorse settimane alcuni riguardano i rapporti tra Russia ed Egitto. Ma il Cairo è un partner di Washington e finora al Sisi non si era espos ...Si presume che il presidente egiziano, Abdel Fattah Al-Sisi, abbia ordinato la produzione e il trasporto delle armi, nonostante sia uno dei più stretti alleati degli Stati Uniti in Medio Oriente. Una ...