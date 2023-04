Il Papa telefona a famiglia Pesaro, 'me la sono vista brutta' (Di martedì 11 aprile 2023) Papa Francesco ha chiamato ieri (per la novantesima volta) Michele Ferri, fratello di Andrea, il commerciante ucciso a Pesaro a colpi di pistola il 3 giugno 2013 da un proprio dipendente a scopo di ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 11 aprile 2023)Francesco ha chiamato ieri (per la novantesima volta) Michele Ferri, fratello di Andrea, il commerciante ucciso aa colpi di pistola il 3 giugno 2013 da un proprio dipendente a scopo di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... YouTvrs : Nuovo articolo - Il Papa Francesco telefona alla famiglia Ferri di Pesaro: 'Me la sono vista brutta' - - AnsaMarche : Il Papa telefona a famiglia Pesaro, 'me la sono vista brutta'. Francesco racconta per la prima volta: 'avevo perso… - DonatoDAgostino : RT @fam_cristiana: Il sindaco di Lampedusa scrive al Papa: «Situazione al collasso, sono sconfortato» - CPettiti : RT @fam_cristiana: Il sindaco di Lampedusa scrive al Papa: «Situazione al collasso, sono sconfortato» - pauligurize : RT @fam_cristiana: Il sindaco di Lampedusa scrive al Papa: «Situazione al collasso, sono sconfortato» -