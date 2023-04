Il Papa Giovanni XXIII è tra gli ospedali italiani dove nascono più bambini (Di martedì 11 aprile 2023) Il Papa Giovanni XXIII di Bergamo con 4mila parti in un anno è tra gli ospedali italiani dove nascono più bambini. A conquistare le prime cinque posizioni sono: l’Ospedale Sant’Anna – A.O.U Città della Salute e della Scienza di Torino; la fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano; il Policlinico Casilino di Roma – Eurosanità; il Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma e proprio l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo -ASST Papa Giovanni XXIII. La lista è stata stilata da doveecomemicuro.it che spiega come in base ai dati Istat, in Italia nel 2021 si è scesi per la prima volta sotto la soglia psicologica ... Leggi su bergamonews (Di martedì 11 aprile 2023) Ildi Bergamo con 4mila parti in un anno è tra glipiù. A conquistare le prime cinque posizioni sono: l’Ospedale Sant’Anna – A.O.U Città della Salute e della Scienza di Torino; la fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano; il Policlinico Casilino di Roma – Eurosanità; il Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma e proprio l’Ospedaledi Bergamo -ASST. La lista è stata stilata daecomemicuro.it che spiega come in base ai dati Istat, in Italia nel 2021 si è scesi per la prima volta sotto la soglia psicologica ...

