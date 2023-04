Il nuovo lavoro del rugbista che regalò una banana al compagno di squadra: che cosa fa oggi (Di martedì 11 aprile 2023) Dalla banana regalata per «goliardia» alle lezioni con i migranti. È la parabola di Ivan Nemer, pilone della nazionale italiana di rugby e giocatore della Benetton Treviso. In questi giorni, il 23enne italo-argentino ha avviato un percorso di sensibilizzazione con l’associazione Il razzismo è una brutta storia. Si tratta di una delle iniziative disposte a seguito della squalifica comminitagli dal Tribunale federale della Federugby (Fir). Lo scorso dicembre, Nemer aveva regolato una banana al suo compagno di squadra Cherif Traoré – italiano di origine guineana – come regalo di natale. Un gesto che Nemer aveva inizialmente liquidato come una «goliardia», ma che ha fatto andare su tutte le furie il suo compagno di squadra. A gennaio, la Federazione italiana di rugby ha disposto lo stop ... Leggi su open.online (Di martedì 11 aprile 2023) Dallaregalata per «goliardia» alle lezioni con i migranti. È la parabola di Ivan Nemer, pilone della nazionale italiana di rugby e giocatore della Benetton Treviso. In questi giorni, il 23enne italo-argentino ha avviato un percorso di sensibilizzazione con l’associazione Il razzismo è una brutta storia. Si tratta di una delle iniziative disposte a seguito della squalifica comminitagli dal Tribunale federale della Federugby (Fir). Lo scorso dicembre, Nemer aveva regolato unaal suodiCherif Traoré – italiano di origine guineana – come regalo di natale. Un gesto che Nemer aveva inizialmente liquidato come una «goliardia», ma che ha fatto andare su tutte le furie il suodi. A gennaio, la Federazione italiana di rugby ha disposto lo stop ...

